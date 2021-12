Redaktion 07.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Fragen Sie niemals nach Arbeit So überleben Sie den Berufseinstieg im Investment Banking

Zu dieser Jahreszeit fangen bei vielen Investmentbanken die Berufseinsteiger an, die im Branchenjargon als Analysten bezeichnet werden. So mancher wird die ersten Wochen im Job nicht überstehen. Viele verlassen die Branche in den ersten Jahren. Doch das muss nicht sein. Wir haben erfahrene Investmentbanker nach ihren besten Überlebenstipps für Analysten gefragt: