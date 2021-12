German Brand Award 2019 Lebensversicherer Dela als bester Newcomer ausgezeichnet

Dela wurde in der Kategorie „Excellent Brands – Insurance“ mit einem German Brand Award in Gold ausgezeichnet. Die Marke Dela erhielt zudem in der Kategorie „Newcomer Brand of the Year“ des German Brand Award ein „Winner“-Label. „Wir sind angetreten, unseren Kunden jederzeit ein gutes Lebensgefühl zu geben und Teil ihres Ökosystems zu werden. Die German Brand Awards bestätigen uns darin, für unseren Markteintritt die richtige Marken- und Kommunikationsstrategie gewählt zu haben“, erklärt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Dela Lebensversicherungen in Deutschland.

Der German Brand Award wird vom Rat für Formgebung, einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation, initiiert. Der Rat wurde bereits 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland wird von einer unabhängigen Jury aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen vergeben.

Mit dem Leitspruch „Einer trage des anderen Last“ verdeutlicht die Dela, dass sie kein typischer Versicherer ist und auch nicht sein will. Über vier Millionen Kunden in den Niederlanden, Belgien und seit dem letzten Jahr auch in Deutschland vertrauen der 1937 gegründeten Kooperative Dela, einer Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern Schutz und bestmögliche Unterstützung gewährt. „Diese besondere DNA ist bei uns überall zu spüren, in der Beratung und im Vertrieb und dort, wo wir unsere Mitglieder und Kunden in ihren Lebenswelten und mit ihren individuellen Bedürfnissen abholen“, erklärt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Dela Lebensversicherungen in Deutschland.

Marken-DNA wird durch gelebten „Füreinander-Gedanken“ getragen

Die Jury lobte die deutsche Niederlassung des niederländischen Versicherers, da sie sich vom „Nobody zum starken Wettbewerber entwickelt hat“. In der Begründung der Jury heißt es, dass der Markenauftritt von Dela durch einen guten Umgang mit einem schwierigen Thema überzeugt, in dem es zum etablierten Wettbewerb eigentlich kaum Differenzierungspotenzial gibt. Dass Dela es dennoch geschafft hat, sich eindeutig abzuheben, zeigt, wie intensiv und sorgfältig man sich mit der eigenen Marke in Bezug auf das Kundenbedürfnis beschäftigt hat.

„Das Ergebnis ist eine besondere Marken-DNA in Form des gelebten ‚Füreinander- Gedankens‘. Denn ‚Familie‘, die der Kunde absichern möchte, ist für Dela das, was das Individuum als Familie definiert. Was für viele Versicherer eigentlich eher untypisch ist, ist dem Kunden umso sympathischer. Eine inhaltlich und formal durchgängig saubere Markenarbeit. Vom Nobody in Deutschland zum starken Wettbewerber im deutschen Markt“, begründet die Jury des German Brand Award.

Das Vertrauen von Kunden und Vertriebspartnern erarbeitet

„Wir verstehen die Auszeichnungen mit dem German Brand Award als Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Aus der Rechtsform der Kooperative heraus sind wir zu aller erst unseren Mitgliedern und Kunden verpflichtet. Das spiegelt sich in allen unseren Leistungen und Services wider. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre Liebsten nicht nur vor den finanziellen Folgen eines Todesfalls zu schützen, sondern leisten über unser Ersthilfe-Programm auch organisatorische und psychologische Hilfestellung“, erklärt Capellmann.

Zum Markteintritt in Deutschland war die Marke Dela nahezu unbekannt. „Mittlerweile haben wir mehr als 900 Makler angebunden und arbeiten mit nahezu allen großen Pools deutschlandweit zusammen. Nach etwas über einem Jahr vertrauen mittlerweile mehr als

12.500 Kunden mit einem Absicherungsvolumen von insgesamt 2,8 Milliarden Euro in Deutschland der Dela“, nennt Capellmann die Zahlen des erfolgreichen Markteintritts.