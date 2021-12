Geschäft mit institutionellen Kunden Janus Henderson schafft neuen Vertriebsposten

Stefan Baensch wechselt in den Vertrieb von Janus Henderson Investors. Die britische Fondsgesellschaft, erst kürzlich aus der Verschmelzung von Janus Capital und der Henderson-Gruppe hervorgegangen, will sein Geschäft mit institutionellen Kunden in Deutschland ausbauen. Baensch wird die neugeschaffene Stelle als Direktor institutioneller Vertrieb antreten und berichtet an Daniela Brogt, Vertriebschefin Deutschland, und Sylvain Agar, Leiter institutioneller Vertrieb für die EMEA (ohne Großbritannien).

Der 51-Jährige kommt von Allianz Global Investors, für die er zwölf Jahre tätig war, zunächst als Produktspezialist für europäische Aktien und seit 2013 als Direktor im Marketing-Team Europa. Zuvor war Baensch Portfoliomanager bei Deka Investment, Cominvest und Warburg Invest.