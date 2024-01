Arbeit, Freizeit, soziales Miteinander: Die Gesundheit ist essentiell für alles im Leben. Mit dem Megatrend Fokus auf Gesundheit hängen viele Themen zusammen, darunter die alternde Gesellschaft, steigender Wohlstand und technologische Innovationen, die den Trend investierbar machen.

Heute können Krankheiten geheilt werden, bei denen früher nur Symptome gelindert werden konnten. In der Gesundheitsbranche gibt es eine ganze Reihe von technologischen Innovationen. So wird aufgrund der Fortschritte in der Forschung die Entwicklung bahnbrechender Therapeutika möglich, beispielsweise in der Krebstherapie. Hinzu kommen minimalinvasive Verfahren, die wegen nur noch kleiner Schnitte die Heilung beschleunigen. Unterstützt wird die Arbeit in der Chirurgie durch Robotik, mit deren Hilfe Ärzte Operationen effizient ohne großes Team durchführen können.

Anleger, die sich an den entsprechenden Unternehmen beteiligen, haben die Chance zu profitieren, weil es zunehmend gelingt, dass Menschen möglichst lange gesund bleiben und nur kurz krank sind.

Hören Sie direkt rein und erfahren Sie mehr über das Thema Gesundheit und Anlagemöglichkeiten: