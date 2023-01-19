PKV-Verband rechnet vor Bis zu 1000 Euro pro Jahr mehr: GKV wird 30 Prozent teurer

Im Jahr 2030 kommt auf Gutverdiener unter gesetzlich Krankenversicherten eine zusätzliche Belastung von bis zu 1.000 Euro im Jahr zu. Das rechnet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) vor. Demnach sollen die Beiträge in den kommenden acht Jahren um 30 Prozent steigen.

Operation im Krankenhaus: Gutverdiener werden in acht Jahren rund 1.000 Euro mehr im Jahr für ihre GKV bezahlen, rechnet der PKV-Verband vor.

Um die absehbare Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu decken, müsse der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ab 2024 „jedes Jahr um weitere 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte zunehmen“, zitiert Stefan Reker, Geschäftsführer des PKV-Verbands, die Bundesregierung.

„Der GKV-Monatsbeitrag eines Durchschnittsverdieners müsste demnach von heute rund 583 Euro im Monat in den kommenden acht Jahren auf bis zu 756 Euro im Monat 2030 steigen“, rechnet Reker vor. Dabei legt er das ungünstigste Szenario einer jährlichen Beitragssteigerung von 0,3 Prozentpunkten zugrunde. Das wäre eine Erhöhung um 30 Prozent gegenüber dem heutigen Euro-Betrag.

Gerade für gutverdienende GKV-Kunden könne dies eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten, warnt Reker. Arbeitnehmer an der Beitragsbemessungsgrenze – in diesem Jahr liegt diese bei 4.978,50 Euro brutto pro Monat – müssten nach Berechnungen des Verbands bis 2030 weit über 1.000 Euro pro Jahr mehr für ihre Krankenversicherung bezahlen.

Die Berechnungen des PKV-Verbandes findest du hier.