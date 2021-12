Über die Geschichte vom neuen Gold „Gold durch Bitcoin ersetzen? Keine gute Idee!“

Die Kursexplosion beim Bitcoin befeuert die Phantasie vieler Anleger. Mancher sieht schon in digitalen Währungen das neue, das bessere Gold. Gemach, gemach! Auch wenn das Bitcoin-Mining in gut 100 Jahren gen null geht: Stephan Albrech, Vorstand der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung, nennt Gründe, warum Bitcoin & Co. das Edelmetall nicht ersetzen können.