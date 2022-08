Neuer Bereich Gothaer beruft Leiterin für Vertriebs- und Marketing-Innovation

Frauke Feess leitet jetzt den neu geschaffenen Bereich Vertriebs- und Marktinnovation bei der Gothaer. In dieser Funktion soll sie den Vertrieb strategisch weiterentwickeln. Seit 2020 arbeitet Feess für den Versicherer als Projektmanagerin Vertrieb und Marketing. Dabei begleitet sie vorwiegend die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Privatkundenmarkt.

2003 übernahm Feess die Leitung des strategischen Marketings und die Markenverantwortung für die Generali Gruppe Deutschland. Fünf Jahre später wurde sie bei Investors Marketing Management Consultants in Frankfurt zur Leiterin des Bereichs Versicherungen berufen, 2009 machte sie sich dann mit der Ffeess Consulting Group selbständig und beriet Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Bereich Marketing, Unternehmensentwicklung, Kundenorientierung und Innovation.

„Ich freue mich, dass wir Frauke Feess für die Leitung des neuen Bereichs gewinnen konnten“, sagt Vertriebsvorstand Oliver Brüß. „Sie ist eine sehr erfahrene Managerin mit langjähriger Expertise als Business Consultant in der Versicherungsbranche und hat in den letzten beiden Jahren als Projektmanagerin sehr erfolgreich an der Positionierung der Gothaer im Privatkundenmarkt mitgewirkt. Ich bin sicher, dass sie in der neuen Funktion wichtige strategische Impulse setzen und unser Innovationsmanagement im Vertrieb auf eine neue Ebene heben wird.“