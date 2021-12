Grafik des Tages Aktives Fondsmanagement vielen Anlegern unklar

Die Unterschiede zwischen Indexfonds und dem aktiven Management traditioneller Investmentfonds sind den meisten Privatanlegern ein Rätsel. Und nur wenige wissen, dass die Geldanlage in einzelne Aktien meistens riskanter ist als in einem Aktienfonds.

Mehr als die Hälfte aller rund 2.000 Teilnehmer einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Dekabank wusste nicht, dass sich ein klassischer Fondsmanager in der Regel mit einem Index misst, während passive Produkte diesen abbilden.

Und 15 Prozent der Befragten meinen sogar, dass die Geldanlage in einzelne Aktien in der Regel weniger riskant sei als in einem Aktienfonds. Neben einem hohen Anteil von Personen, die sich nicht sicher waren, wusste weniger als die Hälfte der Privatanleger, dass die Aussage falsch ist.

„Ein gesundes Halbwissen ist kein guter Ratgeber in Finanzfragen“, kommentiert Michael Rosbach, Leiter Vertriebsstrategie und Marktinitiativen der Dekabank. „Trotz Internet und Digitalisierung wird nach wie vor gerade im Bereich Wertpapiere eine qualifizierte Beratung benötigt.“

70 Prozent der Befragten empfänden es als hilfreich, wenn ihnen ein Berater die Zusammenhänge bei der Geldanlage erläutert. Ein besonders hohes Interesse (79 Prozent) bestehe demnach bei den Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 29 Jahren.