Grafik des Tages Die Weltkarte der Vermögens-Milliardäre

Auf der folgenden Weltkarte entspricht die Größe der einzelnen Länder dem relativen Anteil der Superreichen an der weltweiten Gesamtzahl an Milliardären. Die Farben symbolisieren die Herkunft ihrer Vermögen: Rot steht für Erben, Grün für Unternehmensgründer, Blau für Top-Manager, Orange für Profiteure politischer Beziehungen und Ressourcen, Gelb für Einkünfte aus dem Finanzsektor. Die entsprechenden Daten stammen vom Peterson Institute for International Economics aus der US-Hauptstadt Washington.