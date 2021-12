Grafik des Tages Portugal-Anleihen überraschen mit Aktien-Rendite

„Portugiesische Staatsanleihen erzielten in 2017 eine Wertentwicklung, die man sonst nur Aktien zutrauen würde“, berichten die Analysten der Deutsche Asset Management. In einer aktuellen Infografik zeigen sie, warum Investments in Staatsanleihen nicht langweilig sein müssen.