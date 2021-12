Svetlana Kerschner 26.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Grafik des Tages So sieht der Zeitplan für das Investmentsteuerreform-Gesetz aus

Wo steht die Politik derzeit in Sachen Investmentsteuerreform-Gesetz (InvStRefG)? Wann tritt es voraussichtlich in Kraft? Welche Hürden müssen noch genommen werden? Die Unternehmensberatung Ernst & Young stellt den Gesetzgebungsprozess in einer Grafik dar.