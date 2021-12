Altersvorsorge-Fintech Hacker greifen Raisin Pension an

Hacker griffen das Altersvorsorge-Fintech Raisin Pension an. Wie viele Nutzerkonten betroffen sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Die betroffenen Kunden benachrichtigte das Unternehmen per E-Mail. Andere Zweige des Raisin-Netzwerks wie Weltsparen oder Zinspilot sollen nicht betroffen sein.

Mit dem Angriff erhielten die Hacker Zugriff auf Personenstammdaten und Bankinformationen. Das berichtet Raisin selbst. Bislang habe das Unternehmen auch von Fällen Kenntnis erhalten, in denen Kunden mit diesen Informationen via Spam-Mails oder Telefonanrufen kontaktiert wurden. Raisin rät deshalb seinen Kunden, das Passwort zu ändern und in nächster Zeit die Kontobewegungen genau zu prüfen.