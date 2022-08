Redaktion 18.08.2022 in Zielgruppen Lesedauer: 1 Minute

Entertainer wird 65 Harald Schmidt bekommt 272 Euro Rente

Harald Schmidt wird bald 65 – und kennt seine Rentendaten. Weil er meist freiberuflich arbeitete, habe er nur 15 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Aber was dabei rauskommt, will er „knallhart“ kassieren.