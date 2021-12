Redaktion 23.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

„Hart aber Fair“-Diskussion „Es lohnt sich nicht zu sparen“

In Frank Plasbergs TV-Sendung „Hart aber Fair“ ging es am Montagabend darum, ob sich sparen in der Niedrigzinsphase überhaupt noch lohnt. Nein, meint Finanzjournalist Michael Opoczynski. Und auch Riester- und Rürup-Renten machten keinen Sinn.