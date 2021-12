Hendrik Leber: „Die Wirtschaft trifft an der aktuellen Krise keine Schuld“

Als Kind habe ich erfolglos selbstgebastelte Dinge auf dem Flohmarkt angeboten – und festgestellt, dass letztlich nur das zählt, was der Kunde möchteMit dem Geld der Eltern (teilweise auf Kredit), einem Fulbright-Stipendium und einigen Ferienjobs Charlie Munger und Marty Whitman . Charlie Munger ist dabei für mich die faszinierendste PersönlichkeitGreife nie in ein fallendes Messer. Hört sich gut an, hilft aber nicht weiterIndem ich einen Schritt zurücktrete und überlege, ob in unseren Modellen und Überlegungen ein Fehler steckt. Und indem ich anerkenne, dass es sehr viele kluge und gute Konkurrenten gibtEine Kreuzfahrt mit meiner Frau in eine interessante Region dieser WeltDass in unserem Unternehmen sachlich und kundenorientiert gedacht wird, und dass wir fair und frei von Intrigen miteinander umgehenÜber den Dilettantismus der Politik – und den Schuldvorwurf an die Wirtschaft, die an der aktuellen Krise nun wirklich unschuldig istNiemandem, weil unbelehrbare Menschen ohnehin kritikunfähig sind. Warum also Energie vergeuden?Kunst (in anfassbarer Form) und Musik (virtuell auf dem Server)Vor einer Ewigkeit einmal ein Telefongerät für unser Büro… genial. So, wie es die Erfindung des Telefonbuchs einmal warKommissarin Lund und 24Bei Talk-Shows oder Reality-TV. Zu viel GeschwätzEindeutig die Musik, allerdings eher Klassik oder ausgewählten Pop/ Rhythm and BluesAndré Chénier auf der Seebühne in Bregenz. Davor Aida in Verona und Lucrezia Borgia in MünchenFast alles – bis auf weiße Socken und LegginsAm liebsten ein gehaltvoller Rotwein oder – wenn es ohne Alkohol sein soll – ein alkoholfreies WeizenbierAuf qualitativhochwertiges EssenDie Frankfurter HaftentlassenenhilfeIm Appenzell, in unserem Haus mit freiem Blick auf den Bodensee und die AlpenDer 54jährige Essener studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaft, zunächst an der Universität des Saarlandes und an der Hochschule St. Gallen, später dann in New York und Berkeley. Nach dem M.B.A.- Abschluss an der New Yorker Syracuse University promoviert er in St. Gallen und steigt 1984 bei der Unternehmensberatung McKinsey ein. Fünf Jahre später wechselt er zur Metzler Consulting KG, bevor er sich 1995 in Frankfurt mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft Acatis selbstständig macht. Den ersten, an den Anlage-Maximen seines großen Vorbilds Warren Buffett orientierten Aktienfonds legt er im Mai 1997 auf. Die starke Verbundenheit mit dem Gedanken des Value Investing dokumentiert Leber auch mit einer einmal jährlich abgehaltenen Investment-Konferenz zu diesem Thema.