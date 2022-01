Maklerpool übernommen Qualitypool schluckt zweite Amexpool-Hälfte

Qualitypool hat seine Option ausgeübt und die ausstehenden Unternehmensanteile von Amexpool erworben. Der Lübecker Maklerpool übernimmt seinen strategischen Kooperationspartner aus dem baden-württembergischen Buggingen damit vollständig. Denn in einem ersten Schritt hatte die 100-prozentige Tochter der rund 2.500 Mitarbeiter zählenden und seit September 2021 im Aktienindex M-Dax vertretenen Hypoport-Gruppe vor knapp zwei Jahren bereits etwas weniger als die Hälfte der Anteile an der Aktiengesellschaft übernommen.

Boris Beermann, Amexpool

Amexpool beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiter und untehält Geschäftsbeziehungen mit mehr als 4.400 Vertriebspartnern. Die Schwerpunkte bilden das gewerbliche Komposit-Geschäft sowie Kfz-Policen. Damit ergänze man das bisherige Versicherungsgeschäft von Qualitypool „passgenau“, heißt es von dem Maklerpool mit mehr als 9.500 aktiven Maklern. „Das Ergebnis ist eine vollständige Produktpalette für alle angebundenen Vertriebspartner.“ Auch bei anderen Versicherungsprodukten seien die beiden Unternehmen bereits miteinander verknüpft.

Vertriebspartner von Amexpool können beispielsweise Kranken- und Lebensversicherungen über Qualitypool einreichen und auf das Partnerportal zugreifen. „Amexpool und Qualitypool haben seit unserer Beteiligung bereits eng miteinander gearbeitet und ergänzen sich optimal“, kommentiert Hypoport-Vorstand Stephan Gawarecki. „Davon waren wir beim ersten Anteilskauf ausgegangen und dies hat sich im Rahmen zahlreicher Projekte in der operativen Zusammenarbeit bestätigt, sodass wir nun unsere Option zur vollständigen Übernahme ausgeübt haben.“

Die vollständige Übernahme der Amexpool bringe auch personelle Veränderungen an der Firmenspitze mit sich: Boris Beermann wird sich in den nächsten Monaten aus dem Vorstand zurückziehen, laut Unternehmensangaben geschieht dies auf eigenen Wunsch. In das oberste Amexpool-Führungsgremium wechseln dann Andrea Föllmer und Ralf Heinrichs als Führungsteam des Qualitypool-Versicherungsbereichs. Und Jörg Haffner soll neben seiner Tätigkeit als Qualitypool-Geschäftsführer zukünftig in den Amexpool-Aufsichtsrat einziehen.