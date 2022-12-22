22 Fragen an Marian Klemm „Ich bin Nordisch by Nature“
1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?
Mit meinem Bruder habe ich als Vierjähriger für 2 Mark Lakritz-Taler gekauft – 200 Stück! Da erkannte ich zum ersten Mal den Wert von Geld
2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …
… im Sportmanagement beim Hamburger SV tätig. Bis zu einem persönlichen Gespräch mit Dietmar Beiersdorfer hatte ich es zumindest einmal geschafft
3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?
Mir fallen viele Personen ein, denen ich nicht nacheifere, aber ein Vorbild habe ich nicht
4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?
Ich mag Authentizität, Integrität und Leidenschaft bei einem korrekt eingestellten moralischen Kompass. So vermisse ich beispielsweise Gregor Gysi im Deutschen Bundestag, ohne ihn je gewählt zu haben
5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?
Praxiswissen, Engagement und Erfahrung zählen weitaus mehr als graue Theorie
6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?
Ich ziehe meine Selbstbestätigung nicht aus dem absoluten oder relativen Erfolg oder Misserfolg im Vergleich zu Dritten
7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?
Siehe Antwort auf vorherige Frage
8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?
Als mein damals sechsjähriger Sohn beim Hamburger Firmenlauf bei Kilometer 3 auf mich gewartet hat, um mit mir gemeinsam ins Ziel zu laufen
9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?
„Hätte“ ist der reichste Mann an der Börse
10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?
Über den Versuch einer verschwindenden Minderheit, unseren Kindern „Winnetou“ zu verbieten