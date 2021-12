Immobilien – kaufen oder mieten?

Doch inwieweit eine Vergleichsrechnung für oder gegen Wohneigentum angestellt werden sollte, hängt von den Motiven des Kunden ab: „Handelt es sich um eine Herzensangelegenheit, oder soll das Eigenheim primär eine gute Geldanlage sein? Ist Ersteres eindeutig der Fall, sind Wirtschaftlichkeitsrechnungen im Prinzip überflüssig“, sagt Hannes Peterreins, Gründer und Chef der Dr. Peterreins Portfolio Consulting in München.Bei Kunden, die sich die Frage „kaufen oder mieten“ sachlich stellen, müsse dagegen geprüft werden, was unterm Strich Sinn ergibt. Die Antwort auf die Frage hängt primär davon ab, wie sich die Marktlage am Wohnort darstellt: „Wichtig ist, dass die demografischen Perspektiven stimmen, denn in Fortzugsgebieten ist nicht mit dauerhaftem Miet- oder Wertzuwachs zu rechnen“, sagt Tobias Just, Leiter Immobilien bei DB Research. Das treffe beispielsweise auf Randgebiete Ostdeutschlands, Nordhessen, das Saarland und Teile des Ruhrgebiets zu. „Wer in diesen Regionen lebt, fährt als Mieter meist besser“, sagt er.In den wirtschaftsstarken Ballungsräumen wie Stuttgart, Hamburg oder München stünden die Chancen hingegen besser, mit den eigenen vier Wänden langfristig ein gutes Geschäft zu machen. Auch für gut funktionierende Mittelzentren wie Heidelberg, Freiburg oder Ingolstadt hebt Just den Daumen: „Diese Standorte zeichnen sich meist durch starke Unternehmen oder eine führende Universität aus.“