Infektionswelle in Deutschland Krankenstand schon seit Jahresbeginn höher als im Vorjahr

Die aktuelle Krankheitswelle in Deutschland hat Auswirkungen auf Krankenhäuser, Kitas und den Nahverkehr. Eine Infografik zeigt: Bereits seit Jahresbeginn liegt der Krankenstand in Deutschland über dem Vorjahresniveau.

Grippe, Corona und andere Atemwegserkrankungen sorgen derzeit für eine Infektionswelle in Deutschland. Der hohe Krankenstand führt in vielen Bereichen bereits zu Problemen. Vor allem in Krankenhäusern, Kitas und im öffentlichen Nahverkehr wird über Personalmangel geklagt. Kliniken melden, dass verschiebbare Operationen bis Jahresende abgesagt werden. Kindergärten müssen früher schließen oder bieten nur eine Notbetreuung an. Im Nahverkehr kommt es zu Zugausfällen.

In Deutschland ist der Krankenstand bereits seit Beginn des Jahres erhöht, zeigt eine Infografik von Statista auf Basis von Daten des Bundesministeriums für Gesundheit. Demnach bewegt sich die Quote der krankgemeldeten Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen etwa zwei Prozentpunkte über dem Niveau von 2021. Einen Einbruch gab es im Mai. Im Oktober näherten sich der diesjährige und der Vorjahreswert wieder an.

Für November und Dezember werden – aufgrund der aktuellen Infektionswelle – noch deutlich höhere Werte erwartet. So waren laut aktuellster Zahlen des Robert Koch-Instituts Ende November/ Anfang Dezember mehr als 11 Prozent der Deutschen von einer akuten Atemwegserkrankung betroffen. Damit litten etwa 9,5 Millionen Menschen unter Symptomen wie Fieber, Husten oder Halsschmerzen – bei Kindern war der Prozentsatz sogar noch höher.