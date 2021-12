Internationaler Vergleich Diese Länder haben das beste Rentensystem

Deutschlands Rentensystem im Vergleich

Wie schneidet Deutschlands Rentensystem im internationalen Vergleich ab? Die Unternehmensberatung Mercer hat weltweit die Altersvorsorge in 37 Ländern verglichen. Im Ranking erhalten nur zwei Rentensysteme eine sehr gute Bewertung. Deutschland liegt im Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) auf Rang 13.

Insbesondere bei der Nachhaltigkeit – im Index gleichbedeutend damit, ob ein Rentensystem auch in Zukunft aufrecht erhalten werden kann – besteht Nachholbedarf. Hier liegt Deutschland unter dem Durchschnitt. Gestärkt werden müsse die betriebliche Altervorsorge, so die Empfehlung der Beratungsgesellschaft. Zudem solle Deutschland die Mindestrenten für Niedriglohnempfänger anheben, heißt es weiter. Das soll nun teilweise mit der geplanten Grundrente geschehen, die die Große Koalition beschlossen hat.

Insgesamt sei es wichtig, dass staatliche Rente und Rentenalter im Einklang stehen mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung, urteilt Deep Kapur, Direktor des Monash Centre for Financial Studies und Co-Autor der Studie. Einige Regierungen hätten diesen Schritt bereits unternommen. „Nur so können die Kosten für öffentlich finanzierte Rentenleistungen gesenkt werden“, so Kapur weiter.

Kontroverse um Vorschlag der Bundesbank

Ähnlich argumentiert die Bundesbank, die jüngst vorgeschlagen hat, das Rentenalter in Deutschland bis 2070 auf 70 Jahre anzuheben. Die umlagefinanzierte Altersvorsorge gerate ab Mitte der 2020er Jahre unter erheblichen Druck, heißt es in der Begründung. Die Mehrheit der Bürger hierzulande spricht sich allerdings gegen eine Rente mit 70 aus.

Besser schneidet Deutschland bei den Kriterien Angemessenheit und Integrität ab, die sich etwa auf das System an sich, Steuern sowie Regulierung und Kommunikation beziehen. In der Gesamtbewertung erreicht Deutschland 66,1 Punkte.

Wie machen es die Länder mit Bestnoten?

Am besten auf die Herausforderungen einer älter werdenden Bevölkerung vorbereitet, sind laut dem Index die Niederlande (81 Punkte) und Dänemark (80,3 Punkte). Was machen die Länder besser?