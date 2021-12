Investmenttalk von Eyb & Wallwitz „Die Grenzen zwischen Banken und Technologieanbietern verwischen“

Es bahnt sich ein Gewitter über dem Frankfurter Bankenviertel an: Die Fusionswelle in der Payment-Branche könnte das Bankensystem in Frage stellen.

Es bahnt sich ein Gewitter über dem Frankfurter Bankenviertel an: Die Fusionswelle in der Payment-Branche könnte das Bankensystem in Frage stellen. | Foto: imago images / Ralph Peters

Bayer überrascht die Finanzmärkte. Erst jüngst hat das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Doch woran liegt das? Der Cash-Flow war ausgezeichnet, warum sollte sich das im kommenden Jahr drastisch verändern? Schuld daran sind laut Bayer: Das Agrargeschäft mit Monsanto, welches sich zunächst als Treiber erwies und nun zur Bremse wird. Daraufhin haben viele Anleger die Bayer-Aktie fallen gelassen, was wiederum zu einem drastischen Kurseinbruch von 10 Prozent geführt hat. Handelt es sich bei dem eigentlich innovativen Unternehmen um eine Value-Trap?

In der Fintech-Branche können Marktteilnehmer eine interessante Fusionswelle beobachten. Die Payment-Processing-Unternehmen, also Firmen, die sich um die technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden bei Online-Shops kümmern, sorgen für Schlagzeilen. Es entsteht ein Oligopol, also eine Art Monopol, bei der einige wenige Unternehmen den Markt beherrschen. In Europa haben sich die Payment-Schwergewichte Wordline, Ingenico und Six zusammengetan. Dem gegenüber steht eine milliardenschwere italienische Hochzeit von Nexi und SIA. Das Problem: Die Markteintrittsbarriere wird immer größer. Was bedeutet das für Banken und Anleger?

