Investoren-Umfrage Europas Fondsmanager schöpfen neue Hoffnung

An der aktuellen Umfrage „European Fund Manager Survey“ von Bank of America Merrill Lynch Research in der zweiten Januar-Woche nahmen 42 Fondsmanager aus Europa teil, die Vermögen von insgesamt 84 Milliarden US-Dollar verwalten.

Als wichtigsten Grund für seinen Konjunkturoptimismus nannte jeder zweite zweite Fondsmanager die Erwartung einer anziehenden Weltwirtschaft. Jeder Siebte nannte dagegen die geldpolitischen Stimuli der Notenbanken in Europa als Grund.