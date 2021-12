Christian Hilmes 25.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

IVG Euro Select 14 Commerzbank muss „The Gherkin“-Anleger entschädigen

Die Anleger des IVG-Immobilienfonds, der in das Londoner Hochhaus „The Gherkin“ investierte, werden ihr Geld wohl zum größten Teil nicht wiedersehen. Daher richten sich viele Klagen gegen die Vermittler. In einem aktuellen Fall wurde die Commerzbank in Regress genommen.