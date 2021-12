Bafin auf Mystery-Shopping-Tour „Wann sollen die Testberatungen losgehen?“

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin will über geheime Testkäufe („Mystery Shopping“) prüfen, wie gut oder schlecht Kunden in Finanzfragen beraten werden. Was wird getestet, wer wird getestet, und was droht bei Verstößen? Wir haben nachgefragt und von Christian Bock, Leiter der Abteilung für Verbraucherschutz, erfahren, was schon spruchreif ist.