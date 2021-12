Redaktion 11.03.2020

Karsten Matt zum schwarzen Montag „Der Homo Oeconomicus funktioniert an der Börse nicht“

Investoren wollen an der Börse Gewinne erzielen und gehen dabei in der Regel rational vor, so die Theorie. Die Praxis zeigt oft jedoch etwas ganz anderes. Börsenmoderator Andreas Franik spricht mit Karsten Matt von Honorarfinanz über die Psychologie bei der Geldanlage und den oft zu beobachtenden Herdentrieb.