DAS INVESTMENT: Herr Plate, wofür steht die LAIQON AG heute?

Achim Plate: LAIQON ist heute eine innovative Asset Management Factory, die die Chancen der Digitalisierung durch Daten-Insights, die durch menschliche Expertise (IQ) und künstliche Intelligenz (KI) analysiert und gesteuert werden, für bessere Entscheidungen nutzt. So entstehen individuellste Lösungen für Investoren. Damit können wir bei Kunden den Trend zur Individualisierung bei der Geldanlage optimal bedienen.

Was war die Basis, um diese Strategie umsetzen zu können?

Plate: Basis für unseren Asset-Management-Factory-Ansatz war der Aufbau unserer „Digital-Asset-Plattform 4.0“, kurz DAP 4.0. Dabei geht es immer und in erster Linie um Daten und deren Verarbeitung. Dies sowohl bei internen als auch externen Prozessen, wodurch wir beispielsweise in der Lage sind, für Partner von uns gesteuerte White-Label-Produkte zu liefern. Und zwar vom Onboarding über die Steuerung von Individualdepots bis hin zur individualisierten Depotauswertung. Des Weiteren nutzen wir die Daten für unser Know-how im Bereich der Nachhaltigkeit. Eine entscheidende Rolle spielen diese Daten für unsere KI, die wir auf deren Grundlage stetig weiterentwickeln und optimieren. Durch die Plattform können wir mit unseren Produkten und Lösungen nahezu sämtliche Anlegerbedürfnisse individualisiert bedienen. Wir sind somit komplett nutzerzentriert aufgestellt.

Was kann sich ein Laie unter den Produkten und Lösungen, die Sie Ihren Kunden anbieten, vorstellen?

Plate: Unter der Voraussetzung, dass wir nutzerzentriert aufgestellt sind, also auf den einzelnen Anleger und seine Bedürfnisse stark individualisiert eingehen können, bieten wir in Summe aktuell über 50 Wealth-Produkte und -Lösungen an. Unsere Bestrebung ist, unseren Kunden erstklassige Produkte und Lösungen zu bieten; gebündelt in den drei Kernbereichen Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth. Über unser Tochterunternehmen SPSW Capital GmbH sind wir spezialisiert auf benchmark-freie Investmentfonds und bieten maßgeschneiderte Investmentlösungen für institutionelle Kunden über unsere Tochter MFI Asset Management an. Im Wealth Management realisieren wir individuelle Vermögensziele durch die Lange Assets & Consulting und die BV Bayerische Vermögen – ebenfalls Tochterunternehmen der LAIQON. Die m+c Asset Allocation liefert spezialisierte Beratung für Kapitalanlagen institutioneller Anleger. LAIQON Digital, durch LAIC und growney, bietet digitale, risikooptimierte Anlagen für alle Anlegertypen.

Sie erwähnten eingangs die Vorteile einer hauseigenen KI. Was versprechen Sie sich davon für die tägliche Arbeit?

Plate: Unser Angebot basiert auf fortgeschrittener Digitalisierungs- und KI-Kompetenz, genutzt für nachhaltige Investments, Portfoliozusammenstellung und Risikomanagement, um prozessorientierte, hoch individualisierte Lösungen zu liefern. Wir bezeichnen dies gern als KI-Nutzerzentrierung. Der Asset-Management-Factory-Ansatz erlaubt uns einen direkten Vertrieb und den Ausbau von „Inside-White-Label-Partnerschaften“, die ohne unsere Digitalisierungskompetenz und -kapazitäten nicht möglich wären. Diese Partnerschaften erweitern unser Kundennetzwerk und fördern eine Synergie zwischen unserer Innovationskraft und den Kundenbasen unserer Partner.

Bei Ihren Produkten haben Sie eine Fondspalette aus aktiv- und KI-gesteuerten Fonds aufgebaut. Was sind hier die Alleinstellungsmerkmale?

Plate: Wir bieten unseren Kunden momentan insgesamt 15 Fonds im Publikumsvertrieb an. Diese sind Renten, Misch- und Aktienfonds. Auf der Seite der elf aktiv gemanagten Fonds, setzen wir dabei grundsätzlich auf fundamentale Investmentstrategien abseits des Mainstreams. Hier ist das menschliche Urteilsvermögen, gepaart mit langjähriger Erfahrung und dem Engagement unserer Fondsmanager, der entscheidende Erfolgsfaktor für die Fondsperformance. Sie haben dabei jederzeit zusätzlich die Möglichkeit, bei ihrer Portfolioallokation unterstützend auf die KI-Infrastruktur und deren Datenschatz zuzugreifen. Im Unterschied dazu werden unsere fünf KI-gesteuerten Fonds durch KI-basierte Entscheidungsparameter des LAIC ADVISOR® unseres WealthTech LAIC, also frei von Bias, sprich menschlicher Verzerrung, gesteuert. Dabei werden unter anderem Bayes‘sche neuronale Netze eingesetzt, die die Unsicherheit systematisch berücksichtigen und eine robuste Renditeprognose ermöglichen.

„Nachhaltiges Investieren“ spielt dabei eine große Rolle. Wie ist hier der aktuelle Stand Ihres Produktportfolios?

Plate: Unser performance-orientiertes Nachhaltigkeitsverständnis ist von der Überzeugung geprägt genau zu wissen, wo wir mit unserem Leitprinzip von Integration – Transformation – Wirkung hinwollen. Konkret haben wir durch unsere erfolgten Produktumstellungen und Neuauflagen von Fonds bereits in 2023 viel erreicht. Beispiel dafür ist die Umstellung des LF – Global Multi Asset Sustainable auf Artikel 9. 2024 wollen wir verstärkt auf „Wirkung“ setzen und arbeiten daran, ein Produkt als Flaggschiff-Fonds für LAIQON zu positionieren. Das gilt insbesondere für den Nachhaltigkeitsaspekt, bei dem wir verstärkt nach außen auftreten wollen, um unsere fundamentale Stärke insbesondere bei Nebenwerten ausspielen zu können. Entscheidend ist dabei unser direkter Kontakt zu Unternehmen, um die Transformation zu beschleunigen und verstärkt Wirkung zu erzielen. In diesem Konzept bündeln wir alle Kompetenzen des Konzerns: IQ, KI und Nachhaltigkeit. Aufgrund der Dynamik bewerten wir unser Produktangebot regelmäßig und streben nach Verbesserungen, wo es für unsere Kunden wertstiftend ist und gleichzeitig positive ökologische oder soziale Ergebnisse erzielbar sind.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist Ihre Expertise im Bereich der KI. Was haben Sie hier entwickelt?

Plate: Im Bereich der KI haben wir mit unserem LAIC ADVISOR® eine KI-Infrastruktur entwickelt, die in der Lage ist, aus einem großen Daten-Universum von Publikumsfonds, ETFs, ETCs, Aktien, Derivaten und Volkswirtschaften individuelle Portfolios zu strukturieren, zu bewerten und je nach Marktlage und Kundenpräferenz zeitgleich anzupassen. Der Kunde hat so die Möglichkeit, sich sein individuelles Vermögensverwaltungsprodukt stark personalisiert zusammenzustellen. Unsere Daten zu Unternehmen, Aktien, Fonds und makroökonomischen Kennzahlen reichen dabei teils über 30 Jahre zurück. Ein herausragendes Merkmal ist die selbstlernende Natur unserer KI. Mit der Implementierung von Bayes’schen neuronalen Netzen sind wir mittlerweile in der Lage, präzise Prognosen, mittlerweile von bis zu 90 Tagen für einzelne Wertpapiere und spezifische Marktfaktoren, zu erstellen.

Im Ergebnis wird aus historischen Daten die künftige Entwicklung prognostiziert, verbunden mit einer Wahrscheinlichkeitsaussage. Sprich: Die KI sagt uns, wie überzeugt sie ist, dass die Vorhersage tatsächlich eintrifft. Ziel ist es, dadurch die Asset-Allokation und das Portfoliomanagement für den Kunden fortlaufend zu optimieren. Nach meiner Einschätzung sind wir damit momentan der einzige Wettbewerber im Markt, der seinen Kunden ein derartiges Deep-Learning-Modell bei seiner Portfolioallokation anbieten kann.

In den letzten Wochen haben Sie viel mediale Aufmerksamkeit wegen Ihrer abgeschlossenen Kooperationen im genossenschaftlichen Finanzverbund erhalten. Wie unterscheidet sich Ihr Angebot bei der Vermögensverwaltung „meine Bayerische Vermögen“, einem Joint Venture mit der „meine Volksbank Raiffeisenbank“, von dem Angebot der Union Investment?

Plate: Hier sprechen wir von grundlegend unterschiedlichen Angeboten, die jedoch beide auf unserer Plattform basieren. Mit der meine Bayerische Vermögen (mBV) adressieren wir vermögende Wealth Management-Kunden mit einer aus unserer Sicht State-of-the-Art-Vermögensverwaltung, die sämtliche Themen der Vermögensanlage im Bereich liquider und illiquider Anlagen und mit einem Fokus auf nachhaltige Investitionen abdeckt. Das Ganze kombiniert mit modernen Onboarding- und Reporting-Prozessen für die Kunden.

Dagegen bieten wir im Gegensatz zur mBV mit der neuartigen fondsbasierten individuellen Vermögensverwaltung (iFVV) gehobenen Kunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe eine komplett KI-basierte Vermögensverwaltung durch unsere WealthTech-Tochter LAIC an. Das iFVV-Produkt nutzt dabei zum einen die technischen Möglichkeiten der DAP 4.0 von LAIQON in Form von digitalen Abschlussstrecken und zum anderen die KI des LAIC ADVISORs® als ausgelagerte Finanzportfolioverwaltung sowie die Unterstützung des Berichtswesens.

