IVFP-Umfrage Das sind die stärksten Produkttrends in der Lebensversicherung

Fondsgebundene Rentenphase, Nachhaltigkeit und die Grundfähigkeitsversicherung als Ausweichprodukt zur BU-Versicherung sehen Vermittler in Deutschland als die stärksten Trends in der Lebensversicherung. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) unter 140 Vermittlern.

So oft beraten Vermittler zu den einzelnen Versicherungsprodukten

Quelle: IVFP

Bei 60 Prozent von ihnen spielt die fondsgebundene Rentenphase schon jetzt eine Rolle. Und 92 Prozent gehen davon aus, dass sie in Zukunft noch wichtiger wird. „Gerade in Zeiten sehr niedriger Zinsen kann es für viele Versicherte Sinn ergeben, auch in der Rentenphase auf eine kapitalmarktnahe Anlage des Vertragsguthabens zu setzen“, sagt Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP.

Auch in der Ansparphase setzt sich der Trend hin zu kapitalmarktnahen Produkten fort. So sagen knapp 40 Prozent, dass sie keine klassischen Produkte mehr verkaufen. Mehr als 90 Prozent beraten regelmäßig zu fondsgebundenen Rentenversicherungen. Garantien innerhalb dieser Produktsparte spielen jedoch weiterhin eine wesentliche Rolle. Schließlich wählten mehr als zwei Drittel der Kunden beim Abschluss im vergangenen Jahr ein Garantieniveau von mindestens 80 Prozent.

Neben der Altersvorsorge spielt die Absicherung der Arbeitskraft eine große Rolle bei den Vermittlern. Sie beraten hier am häufigsten zu Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Grundfähigkeitsversicherung liegt bei der Absicherung der Arbeitskraft auf Platz eins, wenn eine BU-Versicherung nicht möglich ist oder etwa aus Kostengründen nicht infrage kommt.

Und auch das Thema Nachhaltigkeit bekommt ein immer stärkeres Gewicht. Rund 45 Prozent der Befragten räumen hierfür einen hohen oder sehr hohen Stellenwert in ihrer Beratung ein. Etwa die Hälfte gibt an, dass die Kunden im Rahmen fondsgebundener Tarife häufig oder sehr häufig Fonds mit nachhaltigem Fokus auswählen. Ob der Großteil der Kundschaft aber auch bereit wäre, Renditechancen für mehr Nachhaltigkeit zu opfern, erscheint jedoch zweifelhaft. Denn nur 5 Prozent der Vermittler gaben in der Umfrage an, dass ihre Kunden dafür ohne Einschränkung auf Rendite verzichten würden. Immerhin 78 Prozent stellen bei ihren Kunden fest, dass diese zumindest eingeschränkt auf Rendite verzichten würden.