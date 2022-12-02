Vema-Studie zur betrieblichen Vorsorge Makler-Favoriten in der bAV, bKV und Unfallversicherung
Die Maklergenossenschaft Vema befragte ihre Partner nach deren beliebtesten Anbietern im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV), Gruppenunfallversicherung und der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo wurden gute Erfahrungen gemacht?
Um dies zu erfahren, bat Vema die Partnerbetriebe, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen und deren Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung zu bewerten. Außerdem fragten die Studienautoren nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit.
Das Ergebnis
Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sind die Makler-Lieblinge:
- Allianz (25,72 Prozent der Nennungen)
- Alte Leipziger (14,45 Prozent)
- Canada Life (8,53 Prozent).
Die bevorzugten Anbieter im Bereich der Gruppenunfallversicherung sind:
- Zurich (19,08 Prozent)
- Gothaer (16,41 Prozent)
- die Haftpflichtkasse (12,6 Prozent).
Und bei der betrieblichen Krankenversicherung (bkV) mögen Makler insbesondere:
- Hallesche (25,19 Prozent)
- Allianz (18,22 Prozent)
- Barmenia (16,28 Prozent).