Markus Hill 24.05.2012 Lesedauer: 1 Minute

Markus Hill: „Viele Fehler bei Private-Label-Fonds werden zu Beginn gemacht“

Fondsinitiatoren machen oft in der Konzeptionsphase Fehler, so die These von Markus Hill, Experte für Private-Label-Fonds. Fehler würden vor allem beim Vertrieb und dem Seed Money gemacht. Selbsthilfe sei dagegen einfach, aber unbequem.