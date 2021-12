M&G baut neue Vertriebseinheit auf

Stefan Winkler, Investment Sales Team Manager, wird die neue Vertriebseinheit leiten. Unterstützung erhält er dabei von Investment Sales Consultant Torsten Hansen. Ein Ausbau des Teams in den nächsten 12 Monaten ist geplant.„Wir machen genau das, wozu den Vertriebsleuten, die ständig unterwegs sind, schlichtweg die Zeit und die Kapazität fehlt, aber aus unserer Sicht ein großes Potenzial schlummert: Wir halten regelmäßig den Kontakt zu jedem einzelnen Kunden im Bereich freie Finanzberater, Versicherungsmakler und Bankberater, hauptsächlich über Telefon aufrecht und sind als feste Ansprechpartner ständig für diese da“, so Winkler zu dem aus England übernommenen Modell.Winkler ist seit Juni 2010 für M&G als Investment Sales Team Manager tätig und berichtet an Annie Bennett, Deputy Director of Advisory Sales in London. Davor hat er elf Jahre für Franklin Templeton Investment gearbeitet. Davon rund acht Jahre im Vertrieb für Finanzberater, Versicherungen, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.