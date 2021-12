Monatsbilanz Fed-Salve lässt Goldpreis um 100 Dollar einbrechen

In weniger als einem Monat hat sich Gold um 100 Dollar verbilligt, nachdem die US-Notenbank einen Hieb nach dem anderen austeilte, indem sie die Aussicht auf steigende Zinsen stärkte und dem Dollar zu einem Höhenflug verhalf.Am Kassamarkt kostete die Unze am Montag gegen Mittag bei 1205,99 Dollar 0,5 Prozent weniger. Feiertagsbedingt waren viele Händler in Großbritannien und den USA nicht aktiv. Gold steht vor dem neunten Verlusttag in Folge und dem schlechtesten Monat seit Juni 2013. Für neuen Abwärtsschub hatte die Fed-Vorsitzende Janet Yellen gesorgt, als sie am Freitag sagte, eine US-Zinserhöhung in den kommenden Monaten sei vertretbar. Noch am 2. Mai hatte Gold mit 1303,82 Dollar ein 15-Monatshoch erklommen.„Das entscheidende Risiko für mich ist jetzt nicht ob sie einmal die Zinsen anheben, sondern ob sie es zweimal tun werden: als Firma glauben wir, dass zweimal erhöhen werden - im September und im Dezember", sagte Wayne Gordon, Executive Director Rohstoffe und Devisen bei UBS Wealth Management im Interview mit Bloomberg am Montag in Singapur. „Für mich hängt alles von den anstehenden Daten ab."Mit dem Preisrutsch hat sich der Anstieg des Goldpreises in diesem Jahr von über 20 Prozent noch Anfang Mai auf 14 Prozent verringert.Die Wetten auf eine Zinserhöhung liegen bei 30 Prozent für Juni und etwas mehr als 50 Prozent für Juli. Der Dollar Spot Index kletterte am Montag um bis zu 0,3 Prozent auf den höchsten Wert seit März.Hedgefonds hatten ihre Wetten auf einen steigenden Goldpreis in der Woche zum 24. Mai verringert. Die Netto-Long-Positionen bei Futures und Optionen sanken um 26 Prozent auf 169.491 Kontrakte, wie Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission zeigten.