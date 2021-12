Nach Aufhebung der Sanktionen Was Investoren über den iranischen Aktienmarkt wissen sollten

Nachdem die Finanz-Sanktionen gegen den Iran gelockert wurden, haben Ausländer Zugang zur Börse in Teheran, an der fast so viele Unternehmen gelistet sind wie in Istanbul. In sechs bis acht Monaten könnten die Zuflüsse bis zu eine Milliarde Dollar betragen, erwartet Reza Soltanzadeh, Gründungs-Partner bei ACL Assets Management, einer Investmentfirma, die sich auf den Iran konzentriert.Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 90 Milliarden Dollar ist der Aktienmarkt des Iran der fünftgrößte im Nahen Osten. Nachdem die Sanktionen gelockert wurden, kann das Land mit Saudi-Arabien um Investoren konkurrieren, das vor sieben Monaten den Direktbesitz von Aktien für ausländische Investoren gestattet hat.Zwar war es auch bislang legal für viele ausländische Investoren, an der Börse Teheran zu investieren, durch die Finanz-Sanktionen gegen das Bankensystem war es jedoch so gut wie unmöglich, Geld in das Land und wieder heraus zu überweisen. Die Mehrzahl dieser Sanktionen wurde vor dem Hintergrund des Atomabkommens mit dem Iran mittlerweile aufgehoben, sodass sich die Banken des Landes wieder dem Swift-System für internationale Finanz-Transaktionen anschließen können.Auch wenn es Europäern nicht verboten war, Aktien zu kaufen, war ein Investment in bestimmte Branchen, wie beispielsweise dem Energiebereich, unmöglich.Zwar wurde viel darüber gesprochen, dass die Sanktionen aufgehoben wurden, viele Verbote mit US-Hintergrund bleiben jedoch bestehen. So ist für amerikanische Bürger und Unternehmen der Handel mit dem Iran größtenteils verboten. Und die meisten in Dollar denominierten Transaktionen können nicht über das US-System abgewickelt werden, wodurch es wahrscheinlich nicht zu größeren Dollar-Deals kommen wird.