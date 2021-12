Musterdepot-Kommentar vom 15. Januar 2016 Trenddepot: Entscheidende Wochen in Buenos Aires und Teheran

Den auf den ersten Blick stärksten Verlust erlitt der Magna New Frontiers von Charlemagne Capital – was allerdings daher rührt, dass dieser von Stefan Böttcher geführte und auf Grenzmärkte wie Vietnam, Saudi-Arabien oder Iran spezialisierte Fonds bereits im Juli 2015 ins Depot aufgenommen wurde und sich den kräftigen Turbulenzen im August ebenso wenig entziehen konnte wie die meisten anderen Aktienfonds.Für Böttcher, der seit mehr als 20 Jahren von London aus Schwellenländer-Portfolios managt, keine Überraschung: „Viele Frontier Markets korrelieren nach wie vor nur sehr gering mit den großen Weltbörsen und folgen oft ganz eigenen Entwicklungen.“„Nach der Marktöffnung im Juni 2015 war dort das Umfeld zunächst ausgesprochen günstig. Dann jedoch machte Investoren der fallende Ölpreis einen Strich durch die Rechnung.“ Mit der Folge, dass Böttcher den Saudi-Arabien-Anteil seines Fonds in den vergangenen Monaten von in der Spitze fast 15 Prozent auf null heruntergefahren hat.Eine Abstinenz, die jedoch nicht von Dauer sein muss. „Die führenden Rohstoff-Consulting-Experten bei Wood Mackenzie erwarten stark steigende Ölpreise in der zweiten Jahreshälfte und kalkulieren mit einem Durchschnittspreis von 53 Dollar pro Barrel für das Gesamtjahr 2016“, erzählt Böttcher. Dies würde den Druck auf den saudischen Haushalt entsprechend lindern. Darüber hinaus sei eine mögliche Aufnahme in den Schwellenländer-Index von MSCI weiter ein Thema. „Die nächste Kaufgelegenheit für saudi-arabische Aktien ist deshalb vermutlich nicht mehr allzu weit entfernt“, resümiert er.Weder in Teheran noch in Buenos Aires können Ausländer derzeit direkt an der Börse agieren – was sich aber Böttcher zufolge unter Umständen schon in den nächsten Wochen ändern könnte. Bis es soweit ist, investiert er indirekt über in New York gehandelte ADRs oder – im Falle Irans – durch die Beteiligung an ausländischen Firmen, die von einer erwarteten stärkeren Öffnung des Landes profitieren würden. Als Beispiel nennt Böttcher die Aktie des Kabelfernseh-Anbieters Kuwait Projects , der über eine exklusive Kabel-Lizenz für den Iran verfüge.Zugekauft hat Böttcher in den vergangenen Wochen auch in Pakistan. Dort reizt ihn vor allem die Aussicht, dass der weltweit führende Indexanbieter MSCI schon in diesem Sommer darüber entscheiden könnte, ob er das Land wieder in den MSCI Emerging Markets aufnimmt. „Fundamental sehen viele pakistanische Aktien ebenfalls gut aus, und die politische Lage in dem mit 200 Millionen Menschen sechstgrößten Land der Erde ist stabiler als selten zuvor“, sagt er. Einen großen Bogen macht Böttcher dagegen weiter um alle afrikanischen Länder südlich der Sahara, insbesondere um Nigeria.Ein Umstand, den Fondsmanager Olgerd Eichler in erster Linie mit den schwachen Vorgaben aus China in Verbindung bringt. Gleichwohl sieht er sich davon vergleichsweise wenig betroffen: „Da wir uns bei unserer Aktienselektion überwiegend auf den deutschen Mittelstand fokussiert haben, weisen unsere Firmen häufig höhere lokale Umsatzanteile auf als die großen multinationalen Konzerne.“Darüber hinaus verlässt sich der Main-First-Manager auf die hohe Qualität und die guten Bilanzen der von ihm gehaltenen Unternehmen: „Drei unserer fünf größten Beteiligungen weisen Netto-Kassapositionen auf, sie haben also mehr Geld in der Kasse als Schulden in der Bilanz.“ Dazu gehört zum Beispiel der Münchner Software-Konzern Atoss , dessen Aktienkurs sich 2015 mehr als verdoppeln konnte.Dennoch ist der Main First Germany für diesen Fall einer der Bausteine des Trend-Depots, der sich am ehesten für eine Aufstockung anbietet. Noch aber ist es definitiv nicht so weit.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an