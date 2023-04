Personalie Nadir Maruf wird Investmentchef bei Thomas Lloyd

Nadir Maruf wird Investmentchef und Mitglied der Geschäftsleitung von Thomas Lloyd. In seiner neuen Position verantwortet Maruf die Anlagestrategie des Asset Managers. Er berichtet an Michael Sieg, den Chef der Thomas Lloyd Gruppe.

Maruf kommt von Tesco Pension Investment zu Thomas Lloyd, wo er als Leiter Private Markets tätig war. Zuvor war Maruf in Singapur bei Eastspring Investments und der Deutsche Asset Management tätig.

Sieg kommentiert die Personalie: „Maruf bringt nicht nur hervorragende Expertise in den Bereichen Asset Management und Infrastruktur mit, sondern verfügt auch über umfangreiche Erfahrungen in den wichtigsten Zielmärkten von Thomas Lloyd im asiatisch-pazifischen Raum. Seine führende Rolle bei der strategischen Umsetzung des Netto-Null-Ziels bei Privatmarkt-Anlagen sowie seine Beteiligung an Initiativen der Weltbank bei der Entwicklung verantwortungsbewusster Investitionsrichtlinien und Rahmenbedingungen haben ihm einen einzigartigen Einblick in die internationalen Praktiken der nachhaltigen Klimapolitik ermöglicht.“