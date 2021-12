Neue Techno-Fonds: Threadneedle erweitert Produktpalette

Der Threadneedle (Lux) Global Technology Fund investiert weltweit in kleine, mittlere und große Unternehmen im Technologie- oder technologienahen Sektoren. Der 1994 aufgelegte Fonds wird von Richard Parower verantwortet.Paul Wick, der den 1983 aufgelegten Threadneedle (Lux) Communications and Information Fund managt, legt das Vermögen hauptsächlich in US-Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Bereich Kommunikation und Information ausüben.