Neuer Leiter europäische Kunden Investec AM will Europa-Geschäft ausbauen

Investec Asset Management ernennt Richard Haxe zum neuen Leiter europäische Kunden. Er soll hauptverantwortlich das Europa-Geschäft von Investec AM ausbauen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Produktangebot in Europa ausweiten zu wollen.

Haxe kommt von Welington Asset Management, wo er als Leiter Kundenbeziehungen für den Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika zuständig war. Zuvor war er mehr als zehn Jahre in leitenden Positionen bei Alliance Bernstein und vier Jahre bei Rothschild Asset Management tätig. Insgesamt bringt Haxe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche mit.

„Haxes Fachwissen, sein Netzwerk und sein Verständnis für die Branche werden dabei helfen, die Beziehung zu unseren Beratern und institutionellen Kunden weiter auszubauen", sagt anlässlich Haxes Start bei Investec AM der globale Leiter Kundengruppen John Greene.