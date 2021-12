Neuzugang Axa IM holt Vertriebsmanager

Die Fondsgesellschaft AXA Investment Managers (AXA IM) hat Andreas Hecker zum Leiter des Wholesale-Vertriebs in Deutschland und Österreich ernannt. Er folgt damit auf Uwe Diehl, der das Unternehmen im August 2019 verließ. Hecker berichtet an André Thali, Leiter des Kundengeschäfts (Head Client Group) für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der Diehls Aufgaben erst einmal übernommen hatte.

Hecker kommt vom Konkurrenten BNP Paribas Asset Management, wo er als Senior-Vertriebsmanager und Direktor im deutschen Wholesale-Team arbeitete. Weitere Station in seiner Karriere war Blackrock, wo er ebenfalls im Vertrieb tätig war. Zuvor hatte er vierzehn Jahre als Portfolio- und Produktmanager bei Credit Suisse in Frankfurt und in Zürich gearbeitet.