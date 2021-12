Roemhelds Research Report Omikron, Inflation – und ein Ausblick auf 2022

Selten war das Überraschungspotenzial an den Märkten so groß wie derzeit. Und das liegt nicht nur an Omikron. Fest steht: Die Gefahr von Fehlern der Zentralbanken beim Management von Zinserhöhungen wächst 2022 angesichts steigender Inflation und wackeliger Konjunktur immens.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity, wirft einen Blick auf die Fundamentaldaten der Unternehmen, die jenseits geldpolitischer und fiskalischer Dauer-Stimuli ernüchtern. Chancen sieht er derzeit vor allem in Fernost und bei den Inflations-Profiteuren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Web-Seminare für Professionelle Anleger. Gute Argumente für Ihre Beratung, aktuelle Informationen zu den Fidelity-Fonds und Einblicke in die Arbeit unserer Fondsmanager – mit den kostenlosen Web-Seminaren von Fidelity bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Mehr erfahren

Wichtige Informationen:

Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und des veröffentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufs. Anleger in Deutschland können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, anfordern. FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Die im Text genannten Unternehmen dienen nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Informationen aus externen Quellen werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit von Fidelity International nicht garantiert. Ebenso haftet Fidelity International nicht für entstandene Verluste aus der Verwendung der Informationen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Herausgeber für Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main. Stand, soweit nicht anders angegeben: November 2021. MK13462