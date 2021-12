Personalie Lombard Odier IM verstärkt Vertriebsteam in Deutschland und Österreich

Matthias Deutsch wechselt von Vontobel Asset Management, wo er als Client Service Manager institutionelle Kunden in Deutschland betreute. Zuvor arbeitete er zwölf Jahre lang in unterschiedlichen Positionen bei J.P. Morgan Asset Management, Citibank und 1822direkt, zunächst als Wealth Manager für High Net Worth Individuals und danach als Client Service Manager für institutionelle Kunden. Matthias verfügt über einen MBA der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Essen, einen Bachelor in Business Administration der AVANS Hogeschool Niederlande und einen Abschluss als Dipl.-Betriebswirt (VWA).

Matthias berichtet an Frank Stefes, Leiter Vertrieb Deutschland und Österreich, und wird von Frankfurt aus das Lombard Odier IM-Geschäft mit Banken, Sparkassen, Family Offices, Dachfonds, Vermögensverwaltern und Fondsplattformen in Deutschland und Österreich vorantreiben.



Frank Stefes: „Deutschland ist ein wachsender und wichtiger Markt für Lombard Odier IM. Wir investieren regelmäßig in unser Team vor Ort, um bestehenden und neuen Kunden passende Investmentlösungen in einem sich kontinuierlich verändernden Umfeld anbieten zu können. Matthias verfügt über exzellentes Wissen in der Region und einen starken technischen Hintergrund, womit wir sicherstellen, dass wir uns mit unseren Expertisen weiterhin genau an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten.“