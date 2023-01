Pilnys Asia Insights China und Japan vergreisen und ein junges Indien strahlt – oder etwa nicht?

Die Vereinten Nationen, deren Bevölkerungsschätzungen bis ins Jahr 1950 zurückreichen, gaben im November 2022 bekannt, dass die Weltbevölkerung die Acht-Milliarden-Grenze überschritten hat. Gerade einmal elf Jahre zuvor hatte sie die Sieben-Milliarden-Grenze überschritten. Das rasante Wachstum beruht auf deutlichen Verbesserungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die die Lebenserwartung erhöht haben. Asien zeigt ein komplexes Bevölkerungsgebilde von jungen und wachsenden Ländern und alternden, schrumpfenden Ländern.



Neben China mit 1,426 Milliarden und Indien mit 1,417 Milliarden Einwohnern lebten 2022 in fünf weiteren asiatischen Ländern mehr als 100 Millionen Menschen. In Indonesien leben 276 Millionen Menschen, in Pakistan sind es 236 Millionen, in Bangladesch 171 Millionen, in Japan 124 Millionen und auf den Philippinen 116 Millionen. Vietnam mit 99 Millionen Menschen dürfte alsbald folgen.



