Wie entwickelt sich der Goldpreis? Das fragt der Edelmetallanbieter Bullionvault zweimal im Jahr seine Kunden. Weshalb Anleger überhaupt auf Edelmetalle setzen, welche Preise sie erwarten und welche Faktoren maßgebend sind, zeigt eine Umfrage anhand von Grafiken.

Anleger rechnen mit einem steigendem Goldpreis bis zum Ende des Jahres. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage von Buillonvault, welche der Edelmetallanbieter zweimal im Jahr durchführt.

Gold als begehrtes Edelmetall

Das beliebteste Edelmetall unter den Befragten ist Gold. Knapp 90 Prozent halten derzeit ein Goldinvestment. Dagegen setzten 66,2 Prozent auf Silber und 13,8 Prozent auf Platin. Am unbeliebtesten ist Palladium, nur 6 Prozent investieren in das Edelmetall.

Zudem zeigt die Analyse: Die meisten Edelmetallanleger sind seit längerem auf dem Markt vertreten. Mehr als ein Fünftel hat bereits vor 2007 mit Edelmetallinvestments angefangen. Es fanden sich jedoch auch ein paar Neulinge unter den Studienteilnehmern: 5,6 Prozent haben in diesem Jahr ihre erste Investition in dem Sektor getätigt.

Knapp ein Viertel der Befragten haben 20 bis 50 Prozent ihres invertierbaren Vermögen in physische Edelmetalle angelegt. Bei 6,3 Prozent bestehen sogar über 75 Prozent ihrer Geldanlage aus Barren, Münzen oder ähnlichem.

Aus diesen Gründen investieren Anleger in Edelmetalle

Die Studie zeigt außerdem, aus welchen Gründen Investoren auf Edelmetalle setzen. Die meisten – knapp 40 Prozent – gaben an, dass die Risikostreuung einer der Hauptgründe ist. Danach folgt die Inflation, die für 32,4 Prozent ausschlaggebend ist.

Was auffällt: Auch wenn die Inflation derzeit auf Platz zwei der Gründe für Edelmetallinvestitionen rangiert, scheint sie doch unwichtiger denn je. Sowohl Mitte 2020, als auch 2021 und 2022 wurde der Faktor mit 37,9 Prozent, 39,6 Prozent und 39,2 Prozent höher gewichtet.

„Fast 40 Prozent der Bullionvault-Kunden nennen die Diversifizierung als ihr Hauptziel für den Besitz von Gold oder Silber in diesem Sommer“, kommentiert Adrian Ash von Buillonvault die Ergebnisse. Dies spiegele wider, wie die Finanzmärkte im Allgemeinen versuchen, über den Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken hinauszublicken.

„Ein schwerer Wirtschaftsabschwung würde den Goldpreis nicht zwangsläufig in die Höhe treiben. Aber: Jeder Zustrom von Anlegern, die einen sicheren Hafen suchen, wird wahrscheinlich durch eine Rückkehr zu sinkenden Realzinsen verstärkt“, so Ash weiter.

Diese werde auf den wahrscheinlichen Wechsel in der Geldpolitik von einer Anhebung zu einer Beibehaltung und anschließenden Senkung der Zinssätze folgen.

Über die Umfrage:

Seit 2014 befragt der Edelmetallanbieter Bullionvault zweimal im Jahr seine Kunden und bittet sie, ihre aktuelle Position, ihre Denkweise und ihren Ausblick im Rahmen ihres persönlichen Investitionsmanagements zu überprüfen. Die Umfrage wurde vom 26. Juni bis zum 10. Juli über das Befragungstool Survey Monkey durchgeführt und hat 1.442 vollständige Antworten erhalten.

