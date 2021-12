Augen auf beim Aktienkauf Qualität zahlt sich aus – aber nicht immer

Sie sind an der Börse der Trend der vergangenen zehn Jahre (oder mehr): Sogenannte Qualitätsaktien. Das sind Unternehmen mit besonders starken Bilanzen, Wachstumsraten und Positionen im Markt. Im Aktienindex MSCI World Quality stehen derzeit Apple, Microsoft und Visa auf den Plätzen 1 bis 3.

Aber ob dieser Ansatz auch was bringt? Nun ja, es kommt eben darauf an, wie viel man für die Qualität bezahlt. Das ermittelte zumindest Maximilian Kunz, Senior-Analyst bei HQ Trust. Der am Markt bereits seit Jahren etablierte, spezielle Ansatz „Growth at a reasonable price“ („Wachstum zum vernünftigen Preis“) trägt seiner Erkenntnis Rechnung.

Kunz nahm sich den Aktienindex MSCI Quality Factor, der das globale Aktienuniversum nach Bilanzqualität ordnet. Die zeigt sich an hohen Eigenkapitalrenditen, stabilem Gewinnwachstum und geringem Verschuldungsgrad. Die Aktien teilte Kunz nach ihrer Cashflow-Rendite in fünf Bewertungsquintile ein: Die 20 Prozent günstigsten Qualitätsaktien befinden sich in Quintil 1, die teuersten in Quintil 5. Die Analyse umfasst den Zeitraum von Januar 2008 bis November 2020.

Kunz‘ Erkenntnisse im Überblick: