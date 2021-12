Quirin-Bank-Beratung versus klassische Provisionsberatung: Teurer, dafür aber besser?

Peterreins nahm sich die Kritik zu Herzen und rechnete erneut nach: Mit verschiedenen Anlagesummen von 10.000 bis 2.000.000 Euro, mit Renditen von 4, 7 und 10 Prozent und mit den von der Quirin Bank angebotenen Gebührenmodellen.



Vor drei Tagen stellten wir die Frage: Ist die Vermögensverwaltung der Quirin Bank zu teuer? Ausgangspunkt war ein vom Münchner Vermögensverwalter Hannes Peterreins angestellter Kostenvergleich zwischen dem Gebührenmodell der Quirin Bank und den Anlegerkosten einer klassischen Fondsberatung gegen Provision.Bei einer Anlagesumme von 100.000 Euro und dem Preismodell 1 der Quirin Bank (75 Euro pro Monat plus 20 Prozent auf den Portfoliogewinn) bleiben von einer Rendite von 7 Prozent nach Steuern und Gebühren noch zirka 3,13 Prozent übrig.Bei einer klassischen Fondsberatung gegen Provision blieben in diesem Fall – bei angenommen laufenden inneren Fondskosten von 1,8 Prozent pro Jahr – 3,74 Prozent Rendite übrig. Bei jährlichen Fondskosten von 1,5 Prozent wären es sogar 3,96 Prozent Rendite.Ein Grund für die doch recht hohe Differenz der Nettorendite liegt für Peterreins auf der Hand: „Seit 2009 kann man Depotführungsgebühren und Vermögensverwaltungshonorare nicht mehr von der Steuer absetzen." Provisionen hingegen schmälern direkt den steuerpflichtigen Kapitalertrag.Wählt man ein anderes Gebührenmodell komme man in diesem konkreten Fall zu einem aus Kundensicht besseren Ergebnis. „Kein Kunde, der bei der Quirin Bank beraten wird und 100.000 Euro anlegt, würde das Preismodell 1 wählen." Außerdem, so Heine, können Kunden mit hohen sechs- oder siebenstelligen Beträgen mit Preisnachlässen rechnen.Zudem zweifelt Heine an, dass die Kosten der Quirin Bank nicht steuerlich absetzbar wären – hier läge im Detail noch keine endgültige Regelung vor. „Wir gehen nach aktueller Rechtsauffassung davon aus, dass die Gebühren im Modell 2 (Pauschalgebühr) zu 50 Prozent absetzbar sind, weil sie durch Transaktionskosten verursacht werden."