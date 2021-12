Ranking von Universal-Investment Das sind die 10 beliebtesten Aktien in Publikumsfonds

Allianz-Arena in München: Der Versicherungskonzern wurde im Jahr 1890 gegründet und gehört nach Umsatz zu den weltgrößten seiner Art. | Foto: Getty Images

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung in Mrd. Euro: 93,0

Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Wertentwicklung 3 Jahre in Prozent: 55,7

Fondsvolumen bei Universal-Investment in Mio. Euro: 179,4