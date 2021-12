Bundesregierung Reform der Riester-Rente vorerst ausgesetzt

Die staatlich geförderte Privatvorsorge per Riester-Rente ist für immer weniger Deutsche attraktiv. Auch der in den Vorjahren wachsende Bestand an Eigenheimrenten sinkt. Die deutschen Versicherer warnen vor einem „nachhaltigen Kollateralschaden“, falls die geplante Reform weiter verschoben wird.