Planet P – Der Themenpodcast von Pictet Asset Management Robotik: Wie aus hilfreichen Maschinen spannende Anlagetrends werden können

Roboter haben längst Einzug in unser tägliches Leben gehalten und sind zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Welt geworden. Sie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten für diverse Branchen. In der dritten Episode von Planet P führt Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet AM, im Gespräch mit dem Wirtschaftsjournalisten Christoph Seeger zunächst durch die Geschichte der Entwicklung von Robotern, die früher beispielsweise als Roboter-Riesen zur Abschreckung von Feinden oder in Form von Robo-Rittern als Hofnarren zum Einsatz kamen.

„Roboter sind effizienter als Menschen und können ihre Aufgaben viel genauer und zuverlässiger ausführen. Sie werden als Industrieroboter aber auch in kleinen Handwerksbetrieben eingesetzt“, führt Lorenz durch die Anwendungsbereiche von Robotern und analysiert deren Bedeutung für Unternehmen.

Ob Industrie, Medizin, Altenpflege oder Landwirtschaft: Viele Branchen profitieren von der Entwicklung der Maschinen. Wie können Anlegerinnen und Anleger diesen technologischen Trend für sich nutzen? Pictet Asset Management hat drei große Bereiche identifiziert, die besonders im Vordergrund stehen: Industrieautomatisierung, Konsumenten- und Serviceanwendungen sowie das wachsende Angebot an Basistechnologien.

