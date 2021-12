Roundtable-Gespräch zu Schiffsfonds: „Der Markt wird die Provisionsdiskussion lösen“

Doch halten sich die Banken auch bei der Eigenkapitalzwischenfinanzierung, kurz EK-Zwifi, zurück. Wie lösen Emissionshäuser das Problem?Das ist zurzeit eine Herausforderung. Die Bank liefert die EK-Zwifi heute nicht mehr gleich mit, es sei denn, man hat für einige Projekte noch entsprechende Zusagen. Wir lösen das Thema zum Beispiel dadurch, dass wir in Projekte mit bereits fahrenden Schiffen einsteigen. Wir übernehmen so das Schiff erst, wenn das Kapital vom Anleger eingeworben ist.Bei Neuprojekten kommen die Werften einem zurzeit viel mehr entgegen als früher. Aber man benötigt Eigenkapital. Wenn Banken heute eine EK-Zwifi geben, muss man sich allerdings gut überlegen, ob man diese zu den hohen Margen überhaupt haben will.Ich würde soweit gehen und sagen: Heute ist der Umgang mit der EK-Zwifi normal, es war vorher nicht normal. Man ist früher zu hohe Risiken eingegangen. Jetzt müssen wir die Herausforderung meistern, die Finanzierung anders zu lösen. Ein Einstieg in fahrende Schiffe ist sicher eine Möglichkeit. Es ist nach wie vor möglich, Objekte anzubinden und Fonds zu initiieren. Es ist herausfordernd, aber zu meistern.Es sind im Moment viele Schiffe bestellt, die bereits umfinanziert wurden. Die brauchen gar keine EK-Zwifi mehr, weil sie beispielsweise eine 100-prozentige Finanzierung der Bank haben, eventuell mit der Bedingung, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt das Eigenkapital zur Verfügung stehen muss. Die Flotte, die das betrifft und in naher Zukunft auf den Markt kommt, ist also eh durchfinanziert. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Warten wir ab wer in zwei, drei Jahren in den Banken im Vorstand sitzt. Ich weiß nicht, ob es dann EK-Zwifi oder anders heißen wird, aber die Banken werden sich trotz Basel III wieder auf das Kerngeschäft stürzen.