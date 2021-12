Rücklagen Bundesregierung für Krise gut gewappnet

Die Bundesregierung ist finanziell gut für die Corona-Krise gerüstet. Das geht aus einer Recherche des Online-Portals Statista zu Rücklagen in Sozialressorts hervor.

Deutschland sei für eine Wirtschaftskrise gut gewappnet, besagt eine Recherche des Online-Portals Statista. Laut dem Medium belaufen sich die Reserven der Rentenversicherung derzeit auf 40,5 Milliarden Euro. Die Krankenkversicherung sei mit 19,8 Milliarden Euro Rücklagen ebenfalls gut aufgestellt. Die Asylrücklage belaufe sich auf 48,2 Milliarden Euro, wobei rund zwei Drittel der Gelder bereits verplant seien.

Laut Statista wird während der Corona-Krise vor allem das Plus in den Sozialversicherungssystemen stabilisierend wirken. Der Fluss der Gelder führe dazu, dass der private Konsum in Deutschland nicht einbreche.