Sauren-Studie Der klassische Mischfonds hat ein Renditepotenzial von 1,88 Prozent

„Frühere Performance ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung“, so lautet der Disclaimer, der in den Informationsblättern zu jedem Fondsprodukt zu finden ist. Die Fondsgesellschaften sind gesetzlich verpflichtet, Anleger darauf hinzuweisen, dass Produkte, die sich in der Vergangenheit hervorragend entwickelt haben, in Zukunft auch Verluste einfahren könnten. Ob die Anleger das Kleingedruckte tatsächlich lesen, ist allerdings fraglich.

Das sollten sie aber. Denn laut einer Studie von Sauren Fonds-Research wird eine Fondskategorie, die derzeit noch relativ gute Renditen liefert, in Zukunft viel schlechter abschneiden. Die Rede ist von klassischen Mischfonds.



Anleiherenditen zwischen 0,36 und 1,34 Prozent