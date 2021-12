Schwellenländer-Fonds Capital Group mit neuer Emerging-Market-Strategie

Beim neu aufgelegten Capital Group New World Fund (LUX) spielen traditionelle Ländergrenzen keine Rolle: Portfoliomanager Dave Holstein investiert sowohl in lokale Unternehmen aus den Emerging Markets als auch in internationale Konzerne, die vom Wachstum der Schwellenländer profitieren.

In den USA wurde die „New World”-Strategie bereits 1999 aufgelegt und hat seitdem ein verwaltetes Vermögen von 26 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Investment-Entscheidungen werden dabei auf Basis eines flexiblen Ansatzes, unabhängig vom Hauptsitz der Beteiligungsunternehmen, getroffen.